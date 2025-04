Marco Reus kehrt tatsächlich zum BVB zurück

Klublegende Marco Reus wird zu Borussia Dortmund zurückkehren. Allerdings nicht mehr als Spieler, sondern in einer neuen Rolle.

Der 35-Jährige wird künftig voraussichtlich als Markenbotschafter für den BVB tätig sein, wie Geschäftsführer Carsten Cramer im Rahmen einer FIFA-Werbetour für die anstehende Klub-WM im Sommer in den USA sagt. "Ich verrate das jetzt einfach mal. Wir wollen auch jemanden mit ins Boot holen, der aktuell in der MLS spielt", so der Dortmunder Verantwortliche. Reus verabschiedete sich im Sommer 2024 erst einmal vom BVB und wechselte in die MLS zu Los Angeles Galaxy. Dort wurde er auf Anhieb Meister. Sein Vertrag läuft bis Ende 2026. Danach ist eine Rückkehr theoretisch denkbar.

Reus verriet zuletzt in der "Sport Bild", dass auch er eine Rückkehr zu seiner "echten Liebe" anstrebt: "Wenn man so viele Menschen wie ich dort kenne, so verbunden ist, wäre ich schön doof, wenn ich nicht zurückkehren würde." Es ist auch möglich, dass aus der Rolle des Markenbotschafters irgendwann mehr wird. Zunächst scheint für den Ex-Nationalspieler aber diese Funktion vorgesehen zu sein. In dieser repräsentieren derzeit Patrick Owomoyela, Karl-Heinz Riedle, Jörg Heinrich und Roman Weidenfeller den Klub für verschiedene Aufgaben.

psc 22 April, 2025 12:35