Marco Rose begrüsst die Pause für Jungstar Jude Bellingham

Der englische Mittelfeldspieler Jude Bellingham kriegt nach einem intensiven Start in die neue Saison in den nächsten zwei Wochen erst einmal eine Verschnaufpause. Der englische Nationaltrainer Gareth Southgate hat den 18-jährigen BVB-Profi nicht für die anstehenden WM-Qualispiele gegen Ungarn und Andorra aufgeboten. Dessen Klubtrainer Marco Rose freut’s.

Der Dortmunder Coach ist glücklich, dass Bellingham erst einmal etwas durchatmen kann: “Es ist eine gute Entscheidung des englischen Nationaltrainers. Jude ist bei aller Leistungsfähigkeit erst 18 Jahre alt.” Der Youngster nimmt in Dortmund bereits einen Stammplatz ein und hat in dieser Saison für den Klub bereits zehn Pflichtspiele bestritten. Auch am Samstag wird er gegen Augsburg wieder in der Startelf stehen. Rose ist froh, dass für Bellingham danach erst einmal zwei ruhigere Wochen folgen: “Wir müssen auf die Jungs aufpassen und dürfen sie nicht verheizen. Deshalb begrüße ich diese Entscheidung. Ich finde sie sehr schlau.”

psc 1 Oktober, 2021 16:28