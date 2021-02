Entscheidung getroffen: Marco Rose wechselt zum BVB

Die Katze ist aus dem Sack: Gladbachs Trainer Marco Rose hat seiner Mannschaft am Montagmorgen erklärt, dass er den Verein zum Saisonende verlässt. Er wechselt zu Borussia Dortmund

Dies bestätigen die beiden Klubs. Zuletzt wurde intensiv über die Zukunft des 44-Jährigen spekuliert. Borussia Dortmund hat ihn umworben und nutzt eine Ausstiegsklausel, die einen Wechsel von Rose trotz Vertrag bis 2022 ermöglich. 5 Mio. Euro Ablöse werden für den BVB fällig.

“Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche miteinander geführt, in denen es um die Zukunft von Marco ging. Leider hat er sich nun entschieden, dass er von einer Klausel in seinem bis Juni 2022 laufenden Vertrag Gebrauch machen und im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln möchte”, sagt Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. “Sollten die in seinem Vertrag festgelegten Bedingungen fristgerecht erfüllt werden, wird er uns also nach dem Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen. Bis dahin werden wir mit Marco gemeinsam alle Kräfte mobilisieren, um unsere Ziele in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League zu erreichen.”

Die Trainersuche bei den Fohlen beginnt. Der Kandidatenkreis scheint noch gross. Die Namen Jesse Marsch (RB Salzburg), Florian Kohfeldt (Werder Bremen) und Adi Hütter (Eintracht Frankfurt) machten bereits die Runde. Und auch Erik ten Hag (Ajax) und YB-Coach Gerardo Seoane werden als mögliche Anwärter gehandelt. Sportdirekor Max Eberl wird in absehbarer Zeit Gespräche führen.

Der Abgang von Rose nach nur zwei Jahren ist für die Fohlenelf bitter. Unter dem früheren Trainer von Red Bull Salzburg machte die Gladbacher Mannschaft grosse Fortschritte und zeigte starke Leistungen. In der kommenden Woche beginnt das Achtelfinalduell mit Manchester City in der Champions League.

psc 15 Februar, 2021 14:50