Pongracic spricht von BVB-Wechsel: “War selbst überrascht”

Der Wechsel von Abwehrspieler Marin Pongracic vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund zum Schluss der vergangenen Transferperiode war durchaus eine Überraschung. Sogar für den Spieler selbst.

Dies verrät der 24-jährige Kroate in einer Medienrunde. “Für mich war der Wechsel auch überraschend. Es ging ganz schnell in den letzten zwei, drei Tagen vor Transferschluss”, wird Pongracic vom “kicker” zitiert.

Entscheidend für die Verpflichtung des Verteidigers war BVB-Coach Marco Rose, der den Ex-Wolfsburger aus gemeinsamen Zeiten bei Red Bull Salzburg kennt. “Er wollte mich gerne dabeihaben. Wir haben telefoniert und uns zehn, 15 Minuten lang ausgetauscht”, erläutert Pongracic.

Unerwartet kam der Anruf vom BVB für den Verteidiger vor allem, da er in Wolfsburg zuletzt kaum spielte. Zum Saisonauftakt schaffte er es gegen Hertha BSC und RB Leipzig nicht einmal in den Kader. In Dortmund lief er hingegen wegen Ausfällen in der Defensive direkt auf. Vorderhand ist er für eine Saison ausgeliehen.

psc 23 September, 2021 11:32