SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zu wenig Einsätze

Der Marktwert von Karim Adeyemi ist im freien Fall

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 April, 2026 11:03
Der Marktwert von Karim Adeyemi ist im freien Fall

Borussia Dortmunds Angreifer Karim Adeyemi hat nach einer sehr durchzogenen Saison massiv an Marktwert eingebüsst.

Der BVB setzte die Preisforderung für den 24-Jährigen einst im Bereich von 80 Mio. Euro an. Diese wurde zuletzt bereits auf 50 bis 60 Mio. Euro gesenkt. Laut «kicker» könnten im Sommer nun sogar 30 bis 40 Mio. Euro ausreichen, um Adeyemi unter Vertrag zu nehmen.

Der Flügelstürmer hat zwar immerhin sieben Treffer in der Bundesliga erzielt, allerdings wurde er zuletzt beispielsweise nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft berücksichtigt. Negativschlagzeilen abseits des Platzes haben auch auf den Marktwert geschlagen. Hinzu kommt die aktuelle Vertragssituation: Adeyemi steht beim BVB nur noch bis 2027 unter Vertrag und wäre somit in einem Jahr sogar ablösefrei.

Welche Angebote bei ihm eintreffen, ist noch unklar. Angeblich liebäugelt er mit einem Wechsel auf die Insel. Dortmund seinerseits würde einen Verkauf wohl forcieren, falls es zu keiner Vertragsverlängerung kommt. Einen ablösefreien Wechsel nach der kommenden Spielzeit soll nämlich verhindert werden.

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Ausfall fix

Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit
Wunsch

Jadon Sancho hat grünes Licht für BVB-Rückkehr gegeben
"Habe mit dem BVB viel vor"

Gregor Kobel reagiert auf das Interesse des FC Bayern
Mehr entdecken
Zu wenig Einsätze

Der Marktwert von Karim Adeyemi ist im freien Fall

9.04.2026 - 11:03
Anpassung nach oben

Dortmunds Daniel Svensson winkt ein gewaltiger Gehaltssprung

8.04.2026 - 16:47
Interesse da

Deshalb hat der Wind beim BVB bezüglich Jadon Sancho gedreht

8.04.2026 - 16:16
Rückkehr?

Joshua Zirkzee könnte von ManUtd in die Bundesliga wechseln

8.04.2026 - 14:14
Aus 3 Optionen

Die BVB-Bosse wollen bei Nico Schlotterbeck ein Szenario unbedingt vermeiden

8.04.2026 - 11:24
Thema als Guirassy-Nachfolger

Nick Woltemade ist bei Borussia Dortmund ein Faktor

7.04.2026 - 10:29
Argumente dafür

BVB ist aus zwei Gründen sehr optimistisch, was Schlotterbeck-Verlängerung angeht

6.04.2026 - 12:36
Konkurrenten stehen Schlange

BVB hat Benkara weiter im Fokus für den Sommer

5.04.2026 - 16:52
Konkurrenz aus England

Arsenal beobachtet Brasilien-Talent Lucca

5.04.2026 - 10:10
Konkurrenz aus England

Bayern blickt auf Schweizer Nationaltorwart

5.04.2026 - 08:19