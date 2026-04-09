Der Marktwert von Karim Adeyemi ist im freien Fall

Borussia Dortmunds Angreifer Karim Adeyemi hat nach einer sehr durchzogenen Saison massiv an Marktwert eingebüsst.

Der BVB setzte die Preisforderung für den 24-Jährigen einst im Bereich von 80 Mio. Euro an. Diese wurde zuletzt bereits auf 50 bis 60 Mio. Euro gesenkt. Laut «kicker» könnten im Sommer nun sogar 30 bis 40 Mio. Euro ausreichen, um Adeyemi unter Vertrag zu nehmen.

Der Flügelstürmer hat zwar immerhin sieben Treffer in der Bundesliga erzielt, allerdings wurde er zuletzt beispielsweise nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft berücksichtigt. Negativschlagzeilen abseits des Platzes haben auch auf den Marktwert geschlagen. Hinzu kommt die aktuelle Vertragssituation: Adeyemi steht beim BVB nur noch bis 2027 unter Vertrag und wäre somit in einem Jahr sogar ablösefrei.

Welche Angebote bei ihm eintreffen, ist noch unklar. Angeblich liebäugelt er mit einem Wechsel auf die Insel. Dortmund seinerseits würde einen Verkauf wohl forcieren, falls es zu keiner Vertragsverlängerung kommt. Einen ablösefreien Wechsel nach der kommenden Spielzeit soll nämlich verhindert werden.