Marvin Ducksch träumt von Wechsel zum BVB

Stürmer Marvin Ducksch sorgt in dieser Saison mit seinen starken Auftritten für Werder Bremen für Furore. Der 29-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass er liebend gerne wieder für Borussia Dortmund spielen würde.

Dort wurde der Mittelstürmer einst ausgebildet. Bei den Profis schaffte er den Durchbruch nicht auf Anhieb. Über die 2. Bundesliga ist er inzwischen aber wieder auf höchster nationaler Ebene angelangt. Für Werder erzielte Ducksch in der laufenden Saison bereits zwölf Tore. Gegenüber der «Bild» sagt er über den BVB: «Es ist mein Herzensverein. Ich verfolge jedes Spiel. Wenn ich die Möglichkeit hätte, dort zu spielen, wäre es ein Traum.»

Ducksch verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 7 Mio. Euro, die am 1. Juni endet. Mit Union Berlin, Gladbach, Leverkusen und angeblich auch Dortmund gibt es offenbar diverse Interessenten. Wo er nächste Saison spielt, lässt der Rechtsfuss erst einmal offen: «Im Fussball kann alles passieren. Ich will mich nicht festlegen.»

Der aktuelle Vertrag in Bremen läuft im Juni 2024 aus.

psc 10 Mai, 2023 17:22