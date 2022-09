Mats Hummels hat Chancen auf ein WM-Ticket

Bundestrainer Hansi Flick öffnet Routinier Mats Hummels die Türe für ein WM-Ticket.

Die Innenverteidigung der DFB-Elf, bestehend aus den beiden Dortmundern Nico Schlotterbeck und Niklas Süle, wirkte beim 3:3 gegen England nicht unbedingt sattelfest. Mindestens einer der beiden muss für die nominell stärkste Startelf ohnehin für Antonio Rüdiger weichen. Auch der Name Mats Hummels, ebenfalls ein Dortmunder, wird ins Spiel gebracht. Hansi Flick bestätigt, dass er sich durchaus mit dem 33-jährigen Routinier beschäftigt.

«Unsere Innenverteidiger haben schon eine hohe Qualität. Es ist natürlich auch so, wir haben zwei Innenverteidiger aus Dortmund – mit Mats wäre es der dritte. Da wird sich schon alleine herauskristallisieren, was da passiert. Deswegen gucken wir da auch genau hin», sagte er jüngst der «Bild». Hummels seinerseits bestätigt nun: «Wir sind in einem regelmässigen Austausch und besprechen immer wieder, wie wir die Lage sehen.»

Es bestehen also durchaus Chancen, dass Hummels für Katar in den 26-Mann-Kader Deutschlands rutscht. Sein letztes Länderspiel datiert von der EM im vergangenen Jahr.

psc 27 September, 2022 11:29