Mats Hummels ist (vorerst) kein Thema mehr für die DFB-Elf

Mats Hummels wird von Hansi Flick vorläufig wohl nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft aufgeboten.

Seit der Amtsübernahme des früheren Bayern-Coaches war der 32-Jährige noch bei keinem Zusammenzug dabei. Zunächst verletzungsbedingt, dann aber auch weil die Konkurrenz zu stark war. Laut “Sport Bild” muss sich Hummels vorderhand hinten anstellen. Flick will weiterhin auf jüngere Kräfte setzen. Antonio Rüdiger (28), Niklas Süle (26) und Thilo Kehrer (25) sind erste Wahl, dazu kommen auch Spieler wie Matthias Ginter (27) oder etwa auch Neuling Nico Schlotterbeck (22).

Die nächsten Länderspiele stehen zwar erst im kommenden März an, ob Hummels im Hinblick auf die WM in Katar in einem Jahr eine Rückkehr bewerkstelligen kann, ist allerdings fraglich.

psc 8 Dezember, 2021 10:02