Mats Hummels spricht über Zukunftsplanung und DFB-Comeback

Mats Hummels ist als Leader und Abwehrchef einer der wichtigsten Spieler bei Borussia Dortmund. Mindestens zweieinhalb Jahre will er noch beim BVB bleiben.

So lange läuft der Vertrag des 32-jährigen Routiniers noch. Im Gespräch mit der “Sport Bild” stellt Hummels klar, dass er seinen Kontrakt in Dortmund erfüllen will. Und auch darüber hinaus möchte er weiterspielen. “Ich versuche alles, um auf diesem Niveau solange wie möglich zu spielen, weil es mir einfach unglaublich viel Spass macht. Das merke ich nun, da ich weiss, es wird keine zehn Jahre mehr so gehen.” Ganz ausschliessen kann Hummels einen Rücktritt im Sommer 2023 denn auch nicht. Er müsse sehen wie sich sein Gesundheitszustand entwickelt: “Es ist alles vorstellbar, auch, dass ich aufhöre. Beispielsweise wenn der Kopf ‘Nein’ sagt.”

Einen Gang ins Ausland scheint zurzeit eher weit weg: “Für einen Wechsel in ein anderes Land ist es fast zu spät. Aber ehrlich gesagt habe ich in meiner Karriere irgendwann gelernt, dass man nichts planen kann.”

Realistischer ist da ein Comeback in der DFB-Elf, falls Jogi Löw auf seinen Entscheid zurückkommt. Hummels bedauert es zumindest sehr, dass er seit März 2019 nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen darf: “Ich habe nicht besonders viele Spiele gesehen, weil es mich emotional wirklich getroffen hat, zuschauen zu müssen. Das gebe ich ehrlich zu.”

Bezüglich eines DFB-Comebacks will sich der Abwehrspieler nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und wohl erst einmal abwarten, ob von Löw im Hinblick auf die EM im Sommer ein Signal kommt: “Ich habe mir darüber schon sehr viele Gedanken gemacht, ich bin immer sehr emotional und leidenschaftlich beim DFB dabei gewesen. Sich über eine theoretische Situation den Kopf zu zermartern bringt nichts: Das wird sich erst herausstellen, sollte es dazu kommen.”

psc 5 Januar, 2021 11:37