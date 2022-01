Matthäus macht dem BVB Hoffnungen im Meisterrennen

Borussia Dortmund wird es wohl erneut nicht schaffen, den FC Bayern im Rennen um die Deutsche Meisterschaft einzuholen. Lothar Matthäus erklärt, wie es der BVB aber nochmal spannend machen könnte.

In einer Kolumne für den Pay-TV-Sender “Sky” hat Lothar Matthäus die Situation in der Bundesliga analysiert. Der FC Bayern verlor zwar am vergangenen Wochenende mit 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach, ist jedoch nach wie vor Tabellenführer. Borussia Dortmund, das sechs Punkte zurückliegt, gewann derweil gegen Eintracht Frankfurt mit 3:2.

“Wenn der Kader wieder vollständig ist, dürfte der Abstand zu Dortmund eher grösser als kleiner werden. Ich kann mir aktuell noch nicht vorstellen, dass die Bayern richtig straucheln”, meinte Matthäus. Der FC Bayern musste zuletzt einige Corona-Ausfälle verzeichnen, die Comebacks stehen aber bevor.

Der Rekordnationalspieler Deutschlands weiter: “Was man aber festhalten muss, und das macht im Hinblick auf einen spannenden Titelkampf ein wenig Hoffnung, dass Borussia Dortmund am Wochenende eine wahnsinnig gute Moral gezeigt hat. Sie haben ein Spiel gedreht, das lange Zeit aussichtslos erschien.” Für den TV-Experten sei noch “vieles möglich in dieser Saison”, wenn es der BVB schafft, “die Energie aus Frankfurt lange aufrechtzuerhalten. Denn auf viele Niederlagen der Bayern kann man sich bekanntlich nicht verlassen. Ganz wichtig wäre, dass sie den direkten Vergleich, also das Spiel in München gewinnen und sich auch sonst keine Blösse geben”.

Allerdings erinnerte der Ex-Bayern-Star: “In der Vergangenheit war es allerdings so gut wie immer so, dass die Bayern vor allem solche Spiele immer für sich entschieden haben. Wollen die Dortmunder tatsächlich Deutscher Meister werden, müssten sie diese Geschichte eben ändern. Auch in Frankfurt haben sie jahrelang nicht gewinnen können.” Der FC Bayern empfängt den BVB derweil erst Ende April. Das Duell in der Hinrunde entschieden die Münchner knapp mit 3:2 für sich.

adk 10 Januar, 2022 17:17