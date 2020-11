Zorc verrät, wie der BVB mit Erling Haaland plant

Erling Haaland zeigt sich weiterhin in bestechender Form. In dieser Saison hat der BVB-Stürmer in 13 Spielen für seinen Verein bereits 17 Tore erzielt. Dortmund plant langfristig mit der Tormaschine.

Dies stellt BVB-Sportdirektor Michael Zorc auf der Pressekonferenz am Donnerstag klar. “Wir planen langfristig mit Erling”, sagt der Dortmunder Verantwortliche und betont, dass er auf irgendwelche Gerüchte “gar nicht eingehen” werde. Haaland soll in Dortmund einfach so weitermachen wie in den vergangenen Monaten.

Mit dem Torjäger müsse man gar nicht gross reden, “er strahlt so eine positive Dynamik aus, warum sollte man das bremsen? Einer der vorweg geht, das tut uns unheimlich gut.”

Der Vertrag Haalands in Dortmund ist bis 2024 datiert. Vor 2022 scheint ein Abgang ausgeschlossen. Dann könnten aber eine Ausstiegsklausel oder ein Gentlemen’s Agreement greifen, die einen Transfer ermöglichen.

psc 26 November, 2020 15:26