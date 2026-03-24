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Vertragsabschluss

Mit Ausstiegsklausel: BVB kurz vor neuem Deal mit Nico Schlotterbeck

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 März, 2026 12:48
Mit Ausstiegsklausel: BVB kurz vor neuem Deal mit Nico Schlotterbeck

Borussia Dortmund scheint mit Abwehrspieler Nico Schlotterbeck unmittelbar vor dem erhofften Vertragsabschluss zu stehen.

Der deutsche Nationalspieler wird sich laut «Bild» in Kürze bis 2031 an den Bundesligisten binden. In den schon länger andauernden Gesprächen gab es demnach einen Durchbruch. Schlotterbeck lässt sich dank einer Ausstiegsklausel eine Hintertüre für einen vorzeitigen Abgang. Diesen Kompromiss musste der BVB eingehen. Die Klausel soll ab 2027 greifen und zunächst 60 Mio. Euro betragen.

Der Verteidiger könnte künftig pro Jahr bis zu 14 Mio. Euro kassieren. Der neue Sportdirektor Niols-Ole Book wartet noch auf die finale Zusage von Schlotterbeck, ehe er bereits die erste Vertragsverlängerung seit seinem Amtsantritt am Montag verkünden darf. Im Optimalfall soll Anfang April auch formell alles unter Dach und Fach sein. Zurzeit weilt der 26-Jährige im DFB-Team.

Der BVB zahlte für seine Dienste im Sommer 2022 rund 20 Mio. Euro Ablöse an den SC Freiburg.

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