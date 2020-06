Nach Friseur-Fehltritt: Can weist Sancho zurecht

Jadon Sancho hat nach seiner Sanktion durch die DFL wegen dem Friseur-Fehltritt Unmut geäussert. Teamkollege Emre Can weist den Engländer hierfür zurecht.

Unter der Woche liessen sich Jadon Sancho und Manuel Akanji dabei fotografieren, wie sie von einem Star-Friseur die Haare geschnitten bekommen haben. Allerdings war auf den Aufnahmen zu sehen, dass die BVB-Profis die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht eingehalten hatten. Hierfür wurden beide Stars vonseiten der DFL sanktioniert. Sancho war verärgert darüber, konnte die Strafe nicht nachvollziehen und nannte die DFL in einem Tweet: “An absolute bullshit”. Sein Teamkollege Emre Can stellt sich zwar schützend vor ihn, appelliert aber zugleich an die Vernunft des erst 20 Jahre alten Flügelspielers.

“Bei solchen Sachen muss er einfach schlauer sein, erwachsener sein, erwachsener werden. Solche Fehler darf er sich in Zukunft nicht mehr leisten, wir sind als Mannschaft da auch verantwortlich”, sagte Can nach dem 1:0 des BVB gegen Hertha BSC am Samstagabend gegenüber “Sky”. Der Defensivspieler gehe nicht davon aus, dass Sancho “das extra macht, das ist ihm vielleicht manchmal nicht bewusst. Vielleicht vertraut er in manchen Dingen zu sehr anderen Menschen. Das muss er in Zukunft lernen.”

Laut Can müsse auf seinen Teamkollegen einfach noch ein bisschen Acht genommen werden: “Man muss Jadon ein bisschen führen. Trotz der Dinge, die er manchmal macht, ist er ein super Junge, auch außerhalb des Platzes.”

adk 7 Juni, 2020 10:36