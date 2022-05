Nach Rauswurf: Marco Rose kassiert vom BVB eine satte Abfindung

Der bei Borussia Dortmund entlassene Trainer Marco Rose erhält vom Bundesligisten eine satte Abfindung.

Laut “Bild” beträgt sie 5 Mio. Euro. Dieser Betrag sei bereits bei der Vertragsunterzeichnung vor Jahresfrist festgelegt worden. Dieselbe Summe legte der BVB bereits hin, um den 45-Jährigen aus Gladbach loszueisen. Zusammen mit seinem Jahressalär von 4,5 Mio. Euro (plus Boni), kostet das einjährige Rose-Engagement die Dortmunder so insgesamt rund 15 Mio. Euro.

An eine erfolgreiche Zukunft mit Rose glaubte man bei der Klubführung nicht mehr. An seine Stelle soll nun wieder Vorgänger Edin Terzic treten, der vor der Rückkehr an die Seitenlinie steht.

psc 23 Mai, 2022 10:28