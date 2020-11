Nächster Rekord winkt: Youssoufa Moukoko steht im CL-Kader

Youssoufa Moukoko könnte am Dienstag einen weiteren Rekord knacken: Der 16-Jährige steht im Kader für das Champions League-Spiel gegen den FC Brügge.

Kommt der Youngster zum Einsatz, avanciert er zum jüngsten Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs. Am Samstag stellte Moukoko den entsprechenden Rekord bereits in der Bundesliga auf. Der Stürmer wurde beim 5:2-Sieg gegen die Hertha fünf Minuten vor Schluss eingewechselt.

psc 24 November, 2020 14:32