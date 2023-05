Neue Details zum Vertrag von Jude Bellingham bei Real Madrid enthüllt

Jude Bellingham hat sich mit Real Madrid über einen Wechsel verständigt. Auch unter den beiden Klubs soll ein Durchbruch erzielt worden sein. Nun geraten neue Details zum Vertrag des Engländers bei den Königlichen an die Öffentlichkeit.

Transferexperte Fabrizio Romano behauptet, dass der 19-jährige Mittelfeldspieler bei Real einen Vertrag bis 2029 unterschreiben wird. Dabei wird sein Salär von Jahr zu Jahr steigen. Abhängig vom sportlichen Erfolg mit der Mannschaft winken Bellingham zudem Boni.

Noch ist der Nationalspieler voll und ganz auf den BVB fokussiert. Er will sich unbedingt mit dem Titel in der Bundesliga verabschieden. Dortmund winkt eine Ablöse in Höhe von 100 Mio. Euro plus Boni.

psc 26 Mai, 2023 15:25