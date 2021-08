Neue Hoffnung bei Mats Hummels

Der Zeitpunkt der Rückkehr von BVB-Verteidiger Mats Hummels wegen seiner Knieprobleme ist weiterhin offen. Der 32-Jährige selbst gibt sich gelassen.

“Alles im Plan”, wird er von den “Ruhr Nachrichten” zitiert, wenn es um seine Rückkehr auf den Platz geht. Demnach sind die Chancen weiterhin intakt, dass Hummels zum Bundesliga-Start am 14. August gegen Eintracht Frankfurt bereit ist. Die “Bild” berichtete noch am Montag, dass ein Hummels-Einsatz in jenem Spiel gehörig wackelt. Für das Pokalspiel gegen Wehen Wiesbaden an diesem Wochenende scheint ein Einsatz definitiv nicht infrage kommen. Danach hofft Hummels wohl wieder ins Mannschaftstraining einsteigen zu können. Eine Reizung der Patellasehne macht ihm schon seit letzter Saison zu schaffen.

psc 3 August, 2021 12:08