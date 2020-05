Neuer Interessent für Erling Haaland

Bislang galt vor allem Real Madrid als grosser Interessent für BVB-Sturmjuwel Erling Haaland. Nun mischt ein weiterer Spitzenklub mit.

Wie die “Marca” am Mittwoch titelt, möchte auch Paris St. Germain den 19-jährigen Angreifer unter die Fittiche nehmen. Dabei denken die Pariser offenbar auch an den möglichen Verlust von Kylian Mbappé, der droht. Erling Haaland könnte diesen in Zukunft auffangen, den französischen Weltmeister also ersetzen.

Noch ist allerdings alles Zukunftmusik. In diesem Sommer ist ein Haaland-Transfer so gut wie ausgeschlossen. Es zeichnet sich aber bereits ab, dass zumindest PSG und Real zu jenen Klubs zählen, die sich künftig um den Torjäger bemühen.

psc 20 Mai, 2020 10:55