Neuer Klub drängt sich bei Achraf Hakimi auf

Bislang lautete die Frage bei Jungstar Achraf Hakimi im Hinblick auf den Sommer, ob er zu Real Madrid zurückkehrt oder weiterhin bei Borussia Dortmund bleibt. Nun drängt sich aber ein dritter Klub in den Vordergrund.

Nach Angaben von “fussballtransfers” zeigt Paris St. Germain grosses Interesse am 21-jährigen Marokkaner. Und der französisch sprechende ist von der Aussicht für den Ligue 1-Klub aufzulaufen offenbar durchaus angetan. Vorstellen könne sich Achraf Hakimi einen Wechsel zu PSG jedenfalls.

Vertraglich steht der Aussenverteidiger nach zwei Jahren Leihe beim BVB in Madrid bis 2022 unter Vertrag. Noch ist nicht genau bekannt, wie die Königlichen mit ihm planen. Seit seinem Wechsel in die Bundesliga gab es keinen Kontakt mehr zum Stammklub. Die nächsten Wochen werden mehr Klarheit bringen. Der BVB hofft in erster Linie auf ein neuerliches Leihgeschäft. Ein direkter Kauf wäre wohl zu teuer.

psc 20 April, 2020 16:49