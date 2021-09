Neuer Name im Umfeld des BVB – kommt Rodrygo von Real?

Borussia Dortmund ist wegen der unsicheren Zukunft von Erling Haaland im Klub ständig auf der Suche nach neuen Optionen für die Offensive. Eine solche könnte auch Real-Profi Rodrygo sein.

Der 20-jährige Brasilianer bestritt in dieser Saison bei den Königlichen zwar alle sieben Ligaspiele, in der Startelf stand er dabei aber nur zweimal. Noch hat sich der Youngster keinen Platz als Stammspieler gesichert. Laut dem spanischen Journalisten Eduardo Inda könnte Rodrygo im kommenden Sommer durchaus den Weg nach Dortmund finden, falls sich die Madrilenen ihrerseits Erling Haaland sichern. Die Verantwortlichen der beiden Klubs pflegen sehr gute Beziehungen. Mit Reinier steht sogar schon ein Real-Stürmer auf Leihbasis im Kader der Dortmunder. In der Vergangenheit wurde auch Achraf Hakimi (erfolgreich) an den BVB verliehen.

Ob bald auch Rodrygo dazuzählt, bleibt abzuwarten. Der Flügelstürmer steht in Madrid grundsätzlich bis 2025 unter Vertrag.

