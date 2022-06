Überraschender Neuzugang beim BVB: Prince Aning kommt von Ajax

Borussia Dortmund schlägt ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zu und nimmt den 18-jährigen Linksverteidiger Prince Aning von Ajax Amsterdam unter Vertrag.

Der junge Niederländer unterzeichnet in Dortmund laut “Ruhr Nachrichten” für vier Jahre und ist zunächst für die U23 vorgesehen. Er stammt aus der Jugendbteilung von Ajax und kam dort in der vergangenen Saison mehrheitlich für die U18 zum Einsatz. Auch in der Youth League hinterliess Aning bereits Spuren. Zudem steht er im Aufgebot der niederländischen U18-Nationalmannschaft. Nun wechselt er erstmals ins Ausland.

psc 24 Juni, 2022 13:46