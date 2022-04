Nico Schlotterbeck dementiert Zusage an den BVB

Verteidiger Nico Schlotterbeck will von einer Zusage für einen Wechsel zu Borussia Dortmund, wie sie von gleich mehreren deutschen Medien berichtetet wurde, noch nichts wissen.

Nach dem Sieg im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den Hamburger SV betont der 22-Jährige, dass sich an der Ausgangslage nach wie vor nichts geändert habe: “Ich habe gesagt, ich treffe meine Entscheidung nach der Saison. Daran hat sich nichts geändert.” Am Dienstag berichteten unter anderem die “Bild” und “Sky”, dass Schlotterbeck einem Transfer zum BVB inzwischen zugestimmt habe. Dem ist offenbar (noch) nicht so.

Vom Tisch ist ein solcher Wechsel aber natürlich nicht. Schlotterbeck sagte vor einigen Wochen auch, dass ein Transfer von ihm nach dieser Saison wahrscheinlich sei. Dortmund darf sich wohl absolut berechtigte Hoffnungen machen.

psc 20 April, 2022 09:36