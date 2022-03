Nico Schlotterbeck kündigt “sehr wahrscheinlichen” Wechsel an

Der baldige Nationalspieler Nico Schlotterbeck bestreitet wohl seine letzten Monate im Trikot des SC Freiburg. Im Sommer steht aller Voraussicht nach ein Wechsel an.

Am Samstag wird der 22-jährige Innenverteidiger sein Debüt im DFB-Trikot geben. Kurz zuvor spricht er mit “Sport 1” offen über seine Zukunftsplanung. Im Sommer wird er den SC Freiburg nach fünf Jahren wohl verlassen. “Natürlich besteht die Möglichkeit, dass ich im Sommer gehe. Ein Wechsel ist sehr wahrscheinlich, aber entschieden ist noch nichts. Wir werden uns nach der Saison zusammensetzen. Freiburg hat einen Standpunkt und ich habe meinen”, sagt Schlotterbeck.

Angeblich buhlt insbesondere Borussia Dortmund intensiv um ihn. Dort spielt in der kommenden Saison mit Niklas Süle ein Profi, von dem der Noch-Freiburger sehr viel hält: “Ich bin ein grosser Fan von Niklas Süle, von seiner Spielweise und wie er das alles handhabt. Er ist ein ruhiger Spieler, der auf dem Feld total seriös ist. Er bringt wirklich immer sehr gute Leistungen und war auch im jungen Alter wie ich beim DFB.”

Ganz begraben müssen die Freiburger die Hoffnungen auf einen Verbleib Schlotterbecks noch nicht. Vertraglich ist dieser noch bis 2023 gebunden und sagt: “Ich schließe auch nicht aus, dass ich in Freiburg bleibe. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich in Freiburg noch entwickeln kann, dann bleibe ich.” Auch die Breisgauer Verantwortlichen schlossen in der Vergangenheit eine Vertragsverlängerung des Leistungsträgers nicht aus.

psc 25 März, 2022 17:33