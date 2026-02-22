SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nmecha im Zentrum der Transferpläne von Manchester United

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 Februar, 2026 11:47
Nmecha im Zentrum der Transferpläne von Manchester United

Im Zuge eines geplanten Umbruchs im Mittelfeld prüft Manchester United offenbar eine doppelte Verstärkung. Neben Elliot Anderson steht vor allem Felix Nmecha im Fokus der Red Devils. Laut aus Deutschland weitergegebenen Berichten gilt Nmecha als zentrales Transferziel für den Sommer, sein Marktwert wird intern auf rund 52,5 Millionen Pfund taxiert.

Die Entwicklung des Dortmunder Mittelfeldspielers bleibt in England nicht unbemerkt. Seine konstanten Leistungen für Borussia Dortmund haben das Interesse mehrerer Premier-League-Klubs geweckt. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigte zuletzt, dass man im Hintergrund an einer langfristigen Lösung arbeite, um Nmecha in Dortmund zu halten. Geplant ist offenbar eine Vertragsverbesserung, um potenzielle Abwerbeversuche aus England abzuwehren.

Neben Manchester United mischt auch Chelsea FC im Rennen mit. Demnach entsandten die Blues Scouts zu mehreren jüngsten Dortmunder Partien, um sich ein genaues Bild vom Mittelfeldakteur zu machen. Chelsea soll bereit sein, im Sommer in Konkurrenz zu United und Tottenham Hotspur zu treten.

