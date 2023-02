Offene Zukunft: Mats Hummels hat 3 Optionen

Verteidiger Mats Hummels steht (noch) vor einer ungewissen Zukunft. Für den langjährigen Verteidiger von Borussia Dortmund gibt es drei Optionen.

Die naheliegendste ist laut «Ruhr Nachrichten» eine Vertragsverlängerung beim BVB. Dort ist der 34-Jährige in der Innenverteidigung auch in dieser Saison gesetzt. Gespräche sind in den kommenden Wochen angesetzt. Hummels fühlt sich in Dortmund nach wie vor wohl.

Dennoch ist ein Abgang im kommenden Sommer nicht komplett ausgeschlossen. Da Hummels im Sommer ablösefrei zu haben ist, dürfte ihm durchaus das eine oder andere Angebot ins Haus flattern. Auseinandersetzen wird sich der Routinier mit den Offerten in jedem Fall.

Die dritte und wohl unwahrscheinlichste Option, ist die Beendigung der Aktivkarriere. Bislang deutet nichts darauf hin. Hummels ist mit 34 Jahren und nach einer langen und erfolgreichen Karriere mit sechs Meistertiteln, drei Triumphen im DFB Pokal und dem Weltmeister-Triumph 2014 durchaus in einem Alter, in dem er sich mit diesem Gedanken auseinandersetzt. Seine Physis würde aber sicherlich eine Fortsetzung der Karriere ermöglichen. Er wirkt in dieser Spielzeit topfit.

psc 2 Februar, 2023 10:34