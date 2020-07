Offiziell: Achraf Hakimi wechselt zu Inter Mailand

Der Wechsel von Achraf Hakimi von Real Madrid zu Inter Mailand ist perfekt.

Wie die Klubs am Donnerstagnachmittag mitteilen, wurde eine Einigung bezüglich des Transfers des 21-jährigen Marokkaners, der zuletzt zwei Jahre an Borussia Dortmund ausgeliehen war, erzielt. Achraf Hakimi stiess 2006 in die Jugendabteilung von Real Madrid. Bei den Madrilenen war er bis 2018 tätig, ehe er sich in der Bundesliga beim BVB in Szene setzen konnte.

Medienberichten zufolge zahlt Inter für den Rechtsfuss 40 Mio. Euro Ablöse plus 5 MIo. Euro Boni. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

