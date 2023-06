BVB bestätigt Transfer von Bellingham zu Real und nennt präzise Ablöse

Borussia Dortmund verkündet mittels Ad-hod-Meldung den bevorstehenden Transfer von Jude Bellingham zu Real Madrid.

Der Bundesligist hat sich mit dem spanischen Topklub über die Ablöse für den 19-jährigen Engländer geeinigt. Dieser wird in Kürze den Medzincheck absolvieren und im Anschluss bei den Madrilenen einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterzeichnen. Seine Zeit in Dortmund endet somit nach drei Jahren. Für Bellingham fliessen zunächst 103 Mio. Euro Ablöse. "Darüber hinaus wurde zusätzlich die Zahlung variabler Transferentschädigungen bis zu einer maximalen Gesamthöhe von rund 30 Prozent des Betrags der fixen Transferentschädigung vereinbart", teilt Dortmund in der Pressemitteilung mit. Somit könnte der BVB letztlich Einnahmen von rund 130 Mio. Euro generieren.

Grösster Erfolg von Bellingham in Diensten der Dortmunder war der Pokalsieg im Jahr 2021. Der Meistertitel in der abgelaufenen Spielzeit wurde denkbar knapp verpasst. Der Mittelfeldprofi fehlte in der Schlussphase verletzungsbedingt. Nun schlägt er in Spanien ein neues Kapitel auf.

psc 7 Juni, 2023 16:25