Offiziell: Auf so viel Geld verzichten die BVB-Stars

Borussia Dortmund hat offiziell bestätigt, dass die Profis und auch die Geschäftsführung des BVB auf Gehälter verzichten.

Bislang war es Spekulation, jetzt ist es öffentlich bestätigt. Die BVB-Profis sind infolge der Coronakrise bereit, auf einen Teil ihrer Löhne zu verzichten. Am Montagvormittag gab es bezüglich dieser Thematik ein Treffen mit der Geschäftsführung und der sportlichen Leitung. Dabei wurde die Mannschaft – aufgeteilt in mehrere Gruppen – zunächst über die aktuelle Situation rund um das Coronavirus informiert. Die Spieler entschieden unisono Gehaltsreduktionen in Kauf zu nehmen.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wertet dies “als wertvolles Zeichen der Solidarität sowohl nach außen als auch an unsere 850 Mitarbeiter.”

In Summe spart Borussia Dortmund laut Klubangaben so einen zweistelligen Millionenbetrag ein – dies wohl monatlich. Die “Bild” berichtete, dass die Spieler wohl auf 10 bis 20 Prozent ihrer Gehälter verzichten.

psc 24 März, 2020 16:21