Perfekt: Borussia Dortmund verpflichtet einen neuen Goalie

Borussia Dortmund nimmt Goalie Marcel Lotka von Hertha BSC unter Vertrag.

Der 20-jährige Deutsch-Pole spielte bislang in der zweiten Mannschaft der Berliner. Jetzt unterschreibt der Youngster beim BVB einen Vertrag bis Juni 2024. Lotka ist für die U23 der Schwarz-Gelben vorgesehen, die in der 3. Liga spielt.

“Marcel komplettiert unser Torwartteam für die kommende Saison. Er ist ein entwicklungsfähiger Schlussmann, der sein Potenzial in der Regionalliga und zuletzt sogar in der Bundesliga zeigen konnte. Wir freuen uns sehr”, sagt U23-Teammanager Ingo Preuss. Lotka ist polnischer Junioren-Nationalspieler, am Wochenende kam er aufgrund von diversen Verletzungen in der Bundesliga-Mannschaft der Hertha zum Zug. Trotz einer 0:3-Niederlage beim SC Freiburg vermochte er zu überzeugen und könnte für den Rest dieser Saison sogar Alexander Schwolow als Nummer 1 verdrängen.

psc 1 März, 2022 12:43