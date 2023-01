Perfekt: Borussia Dortmund verpflichtet den 16-jährigen Julien Duranville

Borussia Dortmund verpflichtet das belgische Supertalent Julien Duranville.

Der 16-Jährige hat sich nach Klubangaben langfristig an den BVB gebunden. Duranville stösst vom belgischen Erstligisten RSC Anderlecht zur Borussia. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach 8,5 Mio. Euro, wobei durch Boni noch bis zu 5 weitere Millionen hinzukommen können. Sportdirektor Sebastian Kehl sagt zum Transfer: «Wir freuen uns sehr, dass Julien und seine Familie grosses Vertrauen in uns setzen und er ab sofort unsere Farben trägt. Julien ist ein schneller, technisch starker und kreativer Flügelspieler, in dem wir grosses Potenzial sehen. Wir möchten in den kommenden Jahren gemeinsam daran arbeiten, dieses Potenzial zu heben und seine Entwicklung voranzutreiben – so wie wir es in der Vergangenheit schon mehrfach mit jungen Talenten unter Beweis gestellt haben. Unser Hauptaugenmerk liegt nun darauf, Julien so schnell wie möglich in unseren Profikader und das neue Umfeld zu integrieren und Schritt für Schritt an das Niveau der Bundesliga heranzuführen.»

Wie Trainer Edin Terzic mitteilt, wird Duranville direkt mit den Profis trainieren und spielen.

