Perfekt: BVB-Stürmer Steffen Tigges wechselt zur Ligakonkurrenz

Stürmer Steffen Tigges verlässt Borussia Dortmund und schliesst sich dem 1. FC Köln an.

Der 23-jährige Angreifer bindet sich für vier Jahre bis Juni 2026 an den Effzeh. In der abgelaufenen Saison kam er beim BVB für die Profis 15-mal zum Einsatz. Fünfmal spielte er zudem für die zweite Mannschaft in der 3. Liga. Nun will Tigges einen festen Platz in einem Bundesliga-Kader. Beim 1. FC Köln erhält er diesen.

Zu seinem Wechsel sagt der Mittelstürmer: “Ich freue mich sehr auf den 1. FC Köln und bin mir sicher, dass ich meine Qualitäten ins Team einbringen und mich zudem noch auf höchstem Niveau weiterentwickeln kann. Die Gespräche mit dem Trainer und den Offiziellen haben mich sofort davon überzeugt, dass es genau der richtige Schritt für mich ist. Ich bin mir sicher, dass ich gut zur Mannschaft und zur Spielweise passe und dass wir eine sehr gute Saison spielen können. Dass der 1. FC Köln einer der größten Clubs Deutschlands mit einer überragenden Unterstützung seiner Fans ist, hat ebenso eine wichtige Rolle für meinen Wechsel gespielt. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht.”

Hey, Tigginator! 👋 Der #effzeh hat Steffen Tigges von Borussia Dortmund verpflichtet. Der Stürmer erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands! ❤️🤍 pic.twitter.com/yraPijPLUP — 1. FC Köln (@fckoeln) June 14, 2022

psc 14 Juni, 2022 14:15