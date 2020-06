Der Schweizer Goalie verpflichtet sich beim BVB bis 2023. Bereits seit 2015 ist der 29-Jährige für Dortmund aktiv und ist längst unumstrittener Stammkeeper. “Wir freuen uns, dass in Roman Bürki einer der konstantesten Torhüter der Bundesliga weiterhin bei uns zwischen den Pfosten steht. Damit ist eine wichtige Position langfristig und exzellent besetzt. Es spricht für Roman, dass er in dieser Saison schon zwölf Zu-Null-Spiele absolviert hat”, sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Bürki freut sich, dass seine Zukunft nun längerfristig geklärt ist: “„Ich fühle mich bei Borussia Dortmund sehr wohl und spüre das Vertrauen der Verantwortlichen, des Trainers und der Mitspieler.”

Borussia Dortmund and Roman Bürki have agreed on a contract renewal that will extend to June 2023! 📝 pic.twitter.com/Hro1lh077G

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 19, 2020