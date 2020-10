Der BVB bringt eine wichtige Vertragsverlängerung unter Dach & Fach

Sebastian Kehl verlängert seinen Vertrag als Leiter der Lizenzspielerabteilung bei Borussia Dortmund vorzeitig bis zum 30. Juni 2022.

Dies gibt der Bundesligist am Montagnachmittag bekannt. Der 40-jährige Ex-Profi und langjährige Kapitän des BVB trat die aktuelle Stelle im Sommer 2018 aus. Kehl vermag zu überzeugen. “Wir sind sehr zufrieden mit Sebastian und werden ihn ab sofort noch enger in alle sportlichen Entscheidungsprozesse einbeziehen”, sagt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. BVB-Sportdirektor Michael Zorc betont, “dass wir vom ersten Tag an vertrauensvoll miteinander gearbeitet haben. Wir schätzen seine Arbeit. Die Vertragsverlängerung ist für mich deshalb folgerichtig”.

Kehl freut sich auf die nächsten Jahre in Dortmund, wo er als Spieler zwischen 2002 und 2015 aktiv war: “Ich möchte mich für das Vertrauen des Klubs in meine Person bedanken. Das ist ein wichtiges, positives Signal für mich. Ich bin froh, dass unsere gemeinsame sportliche-strategische Ausrichtung bis 2022 nun ‘steht’. Trotz erschwerter Bedingungen inmitten der Pandemie bereitet es mir nach wie vor jeden Tag grosse Freude, am Erfolg von Borussia Dortmund zu arbeiten.”

psc 12 Oktober, 2020 15:52