Die Gulacsi-Entscheidung ist gefallen

Leipzigs Goalie Peter Gulacsi wurde zuletzt als heisser Kandidat bei Borussia Dortmund gehandelt. Aus diesem Wechsel wird aber nichts.

Der 31-jährige Ungar hat sich nach Informationen der “Bild” mit Leipzig über eine Vertragsverlängerung bis 2025 geeinigt. Die bisher vorhandene Ausstiegsklausel in Höhe von 12,5 Mio. Euro wird demnach gestrichen. Die Zukunft von Gulacsi liegt also auch in den kommenden Jahren bei den Roten Bullen, wo er sich ohnehin wohl fühlt, wie er schon mehrfach klarstellte.

Der BVB muss sich bei der Suche nach Torhütern anderweitig orientieren. In den Fokus rücken soll insbesondere Stuttgarts Gregor Kobe. Der junge Schweizer könnte seinen Landsmann Roman Bürki ersetzen, der den Verein verlassen darf bzw. soll.

Das Torhüter-Duo in Dortmund könnte also auch in der kommenden Saison aus zwei Schweizern bestehen: Nun aus Kobel und Marwin Hitz statt Bürki und Hitz.

psc 7 Mai, 2021 12:13