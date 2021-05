Premier League-Angebot für BVB-Profi Thomas Delaney

Der dänische Mittelfeldprofi Thomas Delaney könnte Borussia Dortmund ein Jahr vor Vertragsende verlassen. Für den 29-jährigen Nationalspieler liegt eine Offerte aus der Premier League vor.

Nach Angaben von “ESPN” zeigt der FC Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl grosses Interesse an Delaney. Dieser hat in Dortmund keinen Stammplatz mehr auf sicher und wurde in dieser Saison von Neuzugang Jude Bellingham verdrängt. Grundsätzlich steht Delaney beim BVB noch bis 2022 unter Vertrag. Der Bundesligist soll ab einer Ablöse von 10 Mio. Euro gesprächsbereit sein.

psc 18 Mai, 2021 15:29