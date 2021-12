Rätselraten um Akanji-Absenz beim BVB

BVB-Fans müssen sich allmählich Sorgen um Abwehrspieler Manuel Akanji machen.

Der Schweizer Nationalspieler fehlte gemäss “Ruhr Nachrichten” auch am Donnerstag im Mannschaftstraining der Dortmunder. Bereits die Einheit am Dienstag hatte er verpasst. Was der Grund für die Absenz ist, bleibt vorderhand unklar. Der BVB hat bislang nicht offiziell kommuniziert. So ist auch unklar, ob Akanji im Topspiel gegen den FC Bayern am Samstagabend ausfallen könnte.

Positivere Nachrichten gibt es in Dortmund von Jude Bellingham: Der englische Mittelfeldspieler hat das Teamtraining wieder aufgenommen, nachdem er zuletzt wegen einer Knieprellung kürzertreten und das letzte Spiel gegen den VfL Wolfsburg verpasst hatte.

psc 2 Dezember, 2021 17:41