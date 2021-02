Raiola über Haaland-Transfer: “10 Klubs kommen infrage”

Berater Mino Raiola hat Jungstar Erling Haaland vor Jahresfrist zu Borussia Dortmund gebracht. Der Bundesligist wird mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht der letzte Verein des Norwegers sein. Schon jetzt kommen nach Ansicht des Agenten aber nur noch 10 Klubs infrage, die sich den 20-jährige Torjäger überhaupt leisten können.

Dies verrät der in Monaco beheimatete Spielerberater im Gespräch mit der “BBC”. “Ein Maximum von 10 Vereinen, können es sich leisten, Haaland zu kaufen und jene Plattform bieten, auf der man sich bewegen will, wenn man in Dortmund spielte. Vier dieser Klubs sind in England”, so Raiola.

Konkrete Namen der Klubs nennt er nicht. Bei den englischen Klubs wird es sich wohl um Chelsea, Liverpool und die beiden Vereine aus Manchester handeln. Dazu werden Real & Barça oder auch PSG immer wieder mal ins Spiel gebracht. Auch ein Gang nach Italien zu Juve, Inter oder Milan scheint zumindest nicht ausgeschlossen.

Für seinen Schützling findet Raiola nur positive Worte: “Es ist offensichtlich, dass jeder auf Erling blickt, weil er einer dieser potentiellen Superstars ist. Es ist sehr schwierig, in seinem Alter das zu tun, was er tut.”

Sogar einen Vergleich mit Weltsportler Lewis Hamilton aus der Formel 1 strengt der Berater an: “Ich denke nicht, dass es irgendeinen Sportdirektor oder Trainer gibt, der sagt, er sei nicht interessiert. Das wäre, wie wenn ein Formel 1-Team behauptet, nicht an Lewis Hamilton interessiert zu sein.”

Vieles deutet weiterhin darauf hin, dass Haaland noch mindestens eine weitere Saison in Dortmund spielt. Im Sommer 2022 dürfte er den BVB dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Mio. Euro verlassen.

psc 23 Februar, 2021 20:05