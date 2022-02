Raphaël Guerreiro ist bereit für Verlängerung beim BVB

Dortmunds Linksverteidiger Raphaël Guerreiro sendet positive Signale in Richtung Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund aus.

Der portugiesische Nationalspieler bestreitet inzwischen bereits seine fünft Saison im Trikot des BVB. Und Guerreiro fühlt sich weiterhin sehr wohl im Verein. Im Interview mit “Sport 1” erklärt der 28-Jährige, dass er für eine Ausdehnung seines Kontrakts “auf jeden Fall bereit” wäre. Guerreiro wird zu gegebener Zeit entsprechende Gespräche mit dem Klub führen. Noch sei dies nicht geschehen. Guerreiros Vertrag in Dortmund läuft bis Juni 2023. Vorerst sieht er aber keine Eile: “Ich will mich jetzt auf die restlichen Spiele in dieser Saison fokussieren. Ich sehe keine Eile. Meine Vertragssituation hat keine Priorität.”

Der Linksfuss verrät weiter, dass in der Vergangenheit auch schon Anfragen anderer Klubs eingetroffen seien und führt aus: “Wenn ein anderer grosser Verein kommt, denke ich natürlich nach. Aber ich sehe meine Zukunft aktuell in Dortmund und nicht woanders.”

psc 11 Februar, 2022 12:35