Real-Gerüchte um BVB-Jungstar Youssoufa Moukoko

Erst am Montag hatte der künftige BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl noch einmal klargestellt, dass man Youssoufa Moukoko halten und den bis 2023 laufenden Vertrag mit dem 17-Jährigen am liebsten verlängern möchte. Dennoch gibt es nun Gerüchte über einen Wechsel des Stürmers zu Real Madrid.

Der spanische Meister hat den Youngster laut “AS” ins Visier genommen und wäre angeblich sogar bereit, 20 Mio. Euro Ablöse für Moukoko zu zahlen. Laut “Bild” liegt Dortmund bislang aber kein konkretes Angebot vor. Weder von Real noch von einem anderen Klub. Und an den Planungen der Dortmunder Verantwortlichen hat sich noch immer nichts geändert. Trotz der in dieser Saison hohen Verletzungsanfälligkeit Moukokos hält man am deutschen U21-Nationalspieler fest und plant weiterhin langfristig mit diesem.

psc 17 Mai, 2022 09:13