Real kontaktiert BVB bereits wegen Erling Haaland

Real Madrid bereitet schon jetzt den Boden für einen künftigen Transfer von Erling Haaland.

Wie “Radio Marca” berichtet, haben sich die Real-Verantwortlichen bereits beim BVB gemeldet und Interesse am Norweger angemeldet. Der 19-Jährige wechselte erst zu Beginn dieses Jahres für 20 Mio. Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund und steht dort bis 2024 unter Vertrag. Seine fantastische Torquote hat längst andere Topklubs auf den Plan gerufen, darunter eben auch Real Madrid. Dabei könnten die Spanier davon profitieren, dass Erling Haaland eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag stehen hat.

Laut “Sport Bild” liegt diese bei rund 75 Mio. Euro, greift aber erst in zwei Jahren. Frühestmöglicher Zeitpunkt für den nächsten Haaland-Transfer scheint demnach der Sommer 2022 zu sein. Real Madrid will sich in die Pole Position bringen.

psc 28 Februar, 2020 10:07