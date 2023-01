Real Madrid will für Bellingham auch Eden Hazard zum BVB schicken

Real Madrid will sich im Sommer unbedingt Jude Bellingham von Borussia Dortmund sichern. Im Zuge dessen könnte neben einer hohen Ablöse auch Eden Hazard zum BVB geschickt werden.

Der 31-jährige Belgier ist bei den Madrilenen längst durchgefallen und nimmt nur noch eine Nebenrolle ein. Trainer Carlo Ancelotti gibt dem einstigen 100 Mio. Euro-Neuzugang immer wieder Chancen, mit starken Leistungen kann der Ex-Nationalspieler allerdings selten reüssieren. Laut » SER Deportivos» würde Real Hazard plus 100 Mio. Euro Ablöse im Sommer deshalb gerne für Jude Bellingham «eintauschen».

Damit würde man nicht nur eines der grössten Zukunftsversprechen des Weltfussballs verpflichten, sondern sich auch noch von einem teuren Spieler trennen, der in Madrid trotz Vertrag bis 2024 eigentlich keine Zukunft mehr hat.

Allerdings ist sowohl fraglich, ob Hazard diesem Wechsel zustimmen würde als auch ob ihn Dortmund überhaupt will. In Madrid soll der Spielmacher jährlich mehr als 20 Mio. Euro kassieren. Beim BVB müsste er eine massive Gehaltskürzung in Kauf nehmen. Der Deal hat derzeit also noch einen eher unrealistischen Anstrich.

psc 5 Januar, 2023 15:51