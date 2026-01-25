Real-Talent Valdepeñas rückt bei Europas Topklubs in den Fokus

Víctor Valdepeñas hat sich bei Real Madrid in kurzer Zeit ins Rampenlicht gespielt. Der 19-jährige Abwehrspieler gehört inzwischen zum erweiterten Kreis der Profimannschaft und weckt damit das Interesse mehrerer namhafter Klubs aus dem Ausland.

Vor allem Arsenal beobachtet die Entwicklung des vielseitig einsetzbaren Defensivspielers sehr genau und soll einen möglichen Transfer im Sommer ernsthaft prüfen. Auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen hatten sich bereits im vergangenen Jahr nach Valdepeñas erkundigt. Real Madrid machte damals jedoch unmissverständlich klar, dass ein Verkauf kein Thema sei. Diese Haltung änderte sich auch nach den erneuten Anfragen nicht, da der Klub den Spieler fest in seinen Planungen sieht.

Arsenal gilt derzeit dennoch als besonders aktiv. Die Londoner schätzen Valdepeñas vor allem wegen seiner Flexibilität, da er sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der linken Seite eingesetzt werden kann. Scouts des Premier-League-Klubs haben ihn mehrfach beobachtet, intern wird er als Perspektivspieler mit großem Entwicklungspotenzial eingeordnet. Ob Real Madrid seine harte Linie langfristig hält, dürfte sich frühestens im Sommer zeigen.