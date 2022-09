Reus mit deutlicher Botschaft an BVB-Fans: “Ich werde niemals aufgeben”

Bei Borussia Dortmunds 1:0-Sieg im Derby gegen Schalke 04 musste Marco Reus verletzt ausgewechselt werden. Der BVB-Kapitän hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet.

Bereits nach 27 Minuten war Marco Reus bei einem Zweikampf mit dem rechten Fuss umgeknickt und schlug unter Schmerzen mit der Hand auf den Rasen. Infolge minutenlanger Behandlung wurde der Offensivspieler Borussia Dortmunds vom Feld getragen.

Via Instagram richtete der 33-Jährige am Samstagabend noch eine Botschaft an die BVB-Fans: “Vielen Dank für Eure Genesungswünsche. Ich werde bald zurück sein. Glückwunsch an das Team.” Die deutliche Ansage des Kapitäns: “Ich werde niemals aufgeben.” Wie lange der Routinier den Schwarzgelben fehlen wird, steht noch aus.

adk 18 September, 2022 10:36