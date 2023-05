Reus nach Meisterdebakel "sprachlos und total verloren"

Weil Borussia Dortmund den Meistertitel verspielt, reagiert Marco Reus höchstemotional auf die Enttäuschung. Der Kapitän des BVB meldet sich erstmals seit Samstag zu Wort.

Einen Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 hätte Borussia Dortmund gebraucht, um garantiert Meister zu werden. Doch der BVB schaffte es nur zu einem 2:2. Und der FC Bayern gewann parallel in Köln mit 2:1 und schnappte sich deshalb den Titel. Für Marco Reus eine Riesenenttäuschung.

"Ich war sprachlos und im ersten Moment auch total verloren. Ich weiss, ihr habt mich zu euch gerufen - aber ich war in diesem Moment zu gebrochen, um in eure Arme zu kommen", schreibt der 33-Jährige auf Instagram. Es schmerze, weil der BVB schon so lange nicht mehr so nah dran gewesen sei, doch: "Wer mich, diesen Verein und euch BVB-Fans kennt, der weiss, dass wir wieder aufstehen werden, weiter arbeiten und kämpfen werden - so wie es dieser grossartige Klub immer getan hat!"

Trotzdem sei es dem Kapitän wichtig, den Fans Danke zu sagen. Das, was die BVB-Gemeinde am Samstag für die Mannschaft geleistet habe, die Euphorie, die Stimmung rund ums Stadion, die guten Wünsche, die man aus ganz Deutschland erhalten und gespürt habe, sei einmalig, betont Reus.

adk 30 Mai, 2023 11:55