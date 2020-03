Revierderby zwischen dem BVB & Schalke wird Geisterspiel

Jetzt ist auch dies offiziell: Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 wird ebenfalls vor leeren Rängen ausgetragen.

Die Ausbreitung des Coronavirus haben die Behörden zur entsprechenden Massnahme getrieben. Die Stadt Dortmund hat auf einer Pressekonferenz am Dienstagmittag informiert, dass das Spiel am kommenden Samstag im Signal Iduna Park ohne Zuschauer auskommen muss. Der BVB muss bereits am Mittwoch, beim Auswärtsspiel bei Paris St. Germain, ein Geisterspiel austragen.

Update: Stand jetzt ist auch das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern akut von einem Zuschauerausschluss gefährdet. Bestätigt ist zudem, dass die Partie Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen am kommenden Montag vor leeren Rängen stattfindet.

psc 10 März, 2020 13:46