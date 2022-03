Roma verhandelt wegen BVB-Flirt Hugo Ekitike

Borussia Dortmund soll sich mit Hugo Ekitike beschäftigen, der aber auch bei zahlreichen anderen Klub im Fokus steht. Der AS Rom gehört zu den besonderen Interessenten.

Der AS Rom ist offenbar bereit, Hugo Ekitike in die Ewige Stadt zu holen – und ist dafür schon einen grossen Schritt gegangen. Italienischen Medienberichten zufolge ist Sportdirektor Tiago Pinto am Montag nach Paris gereist, um dort wegen eines Ekitike-Transfer zu verhandeln.

Der 19-Jährige gehört in der Ligue 1 zu den Shootingstars, verfügt mit 1,90 Meter über Mittelstürmer-Gardemass und steht noch bis 2024 bei Stade Reims unter Vertrag, das somit das Heft des Handelns ganz klar auf seiner Seite weiss. Rund 20 Millionen Euro Ablöse sind für Ekitike im Gespräch, der aktuell auf zehn Pflichtspieltore kommt.

Die Roma ist aber bei weitem nicht der einzige Interessent. Borussia Dortmund soll sich intensiv mit dem französischen Nachwuchsnationalspieler auseinandersetzen. Ausserdem gelten aus der Premier League Newcastle United sowie West Ham United als potenzielle Käufer.

aoe 26 März, 2022 12:18