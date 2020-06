Roman Bürki: Die Unterschrift steht unmittelbar bevor

Die Vollzugsmeldung steht unmittelbar bevor: Roman Bürki wird seinen Vertrag bei Borussia Dortmund in Kürze verlängern.

In dieser Woche bestätigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc, dass man sich in “guten Gesprächen” befinde. Diese wurden wieder aufgenommen, nachdem während der Corona-Pause erst einmal Funkstille geherrscht hatte. Laut “kicker” wird Roman Bürki seinen bis 2021 gültigen Kontrakt in Dortmund in Kürze um mindestens zwei weitere Jahre verlängern.

Alle Parteien sind an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert. Der 29-Jährige spielt bereits seit Sommer 2015 für den Topklub aus der Bundesliga. Zwischenzeitlich musste er harte Kritik einstecken, längst hat er sich aber als souveräner Stammkeeper etabliert.

