Roman Bürki deutet an, wie es für ihn beim BVB weitergeht

Borussia Dortmunds Goalie Roman Bürki und seine Teamkollegen und auch Gegner aus der Bundesliga werden am Samstag erstmals seit dem coronabedingten Unterbruch wieder in Ernstkämpfen auf dem Platz stehen. Der Schweizer Keeper freut sich – und möchte noch viele weitere Jahre beim BVB verbringen.

Der 29-Jährige hat sich in Dortmund längst einen Stammplatz erobert und zeigt auch in dieser Saison konstante Leistungen. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2021. Gespräche über eine Verlängerung wurden vor der Coronakrise aufgenommen, dann aber erst einmal pausiert. Die Stossrichtung, wie es weitergeht, ist aber klar, wie Bürki im Interview mit “Keystone-SDA” klarstellt: “Beide Parteien haben ein Interesse daran, zusammen fortzufahren. Angesichts der Corona-Problematik ist aber kein Aktionismus angezeigt. Ich meinerseits will den Klub keineswegs unter Druck setzen.” Erst einmal konzentrieren sich alle Beteiligten auf das sportliche und die aktuelle Saison.

Bürki führt aus: “Wir warten, bis sich die Situation einigermassen beruhigt hat und der Verein wieder richtig planen kann. Es steht für mich und den BVB ein wichtiger Entscheid an – da nimmt man sich lieber genug Zeit.”

Dass der Bundesliga-Spielbetrieb wieder startet, freut den Keeper. Dass dies in der Gesellschaft durchaus kritisch betrachtet wird, ist ihm durchaus bewusst: “Das Image des Fussballs ist angekratzt, keine Frage. Es gibt nicht wenige Leute, denen der vermeintliche Status der Profi-Fussballer missfällt.” Die Akzeptanz in der Gesellschaft sei gesunken – und dies nicht nur wegen des Virus. “Aber letztlich wollen wir alle unseren Beruf wieder ausüben – so wie das andere Branchenvertreter auch tun wollen. Und wir sind sachlich betrachtet ja nun wirklich nicht die Ersten, die in Deutschland starten. Das haben auch die Politiker immer wieder betont”, meint der Torhüter.

psc 12 Mai, 2020 17:10