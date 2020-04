Roman Bürki spricht über Vertragsverlängerung beim BVB

Roman Bürki hat sich bei einer Videokonferenz mit Journalisten am Dienstag zur möglichen Vertragsverlängerung beim BVB geäussert.

Der Schweizer Goalie spielt seit fast fünf Jahren für Dortmund und hat sich längst zu einem sicheren Wert entwickelt. Vor der coronabedingten Zwangspause deutete vieles auf eine Vertragsverlängerung über 2021 hinaus hin. Bis zu diesem Zeitpunkt ist Roman Bürki noch an den BVB gebunden.

Eine zeitnahe Verlängerung wird es wohl nicht geben. Der 29-Jährige betonte im Gespräch mit den Journalisten, dass die Gespräche während der Coronakrise erst einmal auf Eis gelegt wurden: “Wir haben uns darauf verständigt, dass wir erst nach dieser schwierigen Zeit wieder sprechen.”

Bürki stellt klar, dass die mögliche Verlängerung sicherlich nicht an finanziell zu unterschiedlichen Vorstellungen scheitern wird: “Wir tauschen uns darüber aus, was möglich ist. Noch haben wir uns da nicht gefunden. Jetzt in der Corona-Pause ist es aber auch nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, dass wir erst einmal gut durch diese schwierige Phase kommen. Danach werden wir weiter miteinander sprechen.”

Der Wunsch zur weiteren Zusammenarbeit ist auf beiden Seiten gross. Dies wurde bereits während dem Trainingslager im Januar öffentlich festgehalten. Bürki betont erneut, dass er sich wohlfühle und dem Klub viel zu verdanken habe, “denn er hat auch in schwierigen Zeiten zu mir gestanden”. Derzeit könne er sich “nichts anderes vorstellen”.

psc 7 April, 2020 14:58