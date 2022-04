Rose: “Wir wollen die Saison bestmöglich beenden”

Borussia Dortmund belegt in der Bundesliga vor dem 30. Spieltag Tabellenplatz zwei – und das soll auch so bleiben. Cheftrainer Marco Rose hat nun über den Saisonendspurt gesprochen.

Für Borussia Dortmund geht es am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg. Im Vorfeld stellte Marco Rose zum kommenden Gegner klar: “Sie haben sich stabilisiert, haben Ergebnisse geholt und stehen im gesicherten Mittelfeld. Es ist eine Mannschaft mit Qualität, die sich nach der Champions-League-Qualifikation im Sommer nicht so sehr verändert hat.”

Am vergangenen Wochenende haben die Wölfe Arminia Bielefeld daheim mit 4:0 besiegt. „Sie haben gute Jungs mit ordentlich Tempo, eine Mannschaft mit Qualität und mit dem 4:0 zuletzt Selbstvertrauen getankt. Aber: Wir haben ein Heimspiel. Wir wollen hier sicher auftreten und den Fans ein schönes Osterfest bescheren”, so Rose.

Mit einem Sieg gegen Wolfsburg wäre der BVB zudem einem weiteren Ziel einen Schritt nähergekommen. “Wir wollen die Saison bestmöglich beenden. Den letzten Eindruck nimmt man mit in den Sommer und in die nächste Saison”, betonte Rose, der mit dem BVB in der kommenden Saison dann wieder voll angreifen möchte.

adk 15 April, 2022 14:20